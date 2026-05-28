ВТБ в мае секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 30 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в мае дополнительно секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 30 млрд руб., заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"В мае была продана еще одна порция, меньше, чем в первом квартале, но тем не менее значимая для нас, секьюритизированных потребительских кредитов было продано в рынок 30 млрд рублей дополнительно к тем 300, которые были в первом квартале. Соответственно, мы ожидаем в мае высвобождения дополнительно пяти миллиардов капитала от этого действия", - сказал Пьянов.

ВТБ в апреле заявлял о секьюритизации потребкредитов на 300 млрд рублей. Несмотря на выполнение годового плана, банк собирался проводить дополнительные сделки. Их возможный объем до конца текущего года Пьянов не сообщал.

При этом он отмечал, что возможное ужесточение регулирования не окажет влияния на планы банка, но может повлиять на те кредитные организации, которые являются потенциальными покупателями таких бумаг.

ЦБ РФ в начале апреля сообщил о планах ввести макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Регулятор отметил, что в отдельных случаях при размещении банками обеспеченных платежами по потребкредитам облигаций существенную их часть выкупают другие кредитные организации. "Поскольку по таким облигациям макропруденциальные надбавки не применяются, это по сути означает, что банки обмениваются портфелями кредитов, снижая тем самым нагрузку на капитал, которую создают надбавки по кредитам. Чтобы остановить распространение таких практик, вносятся уточнения в порядок применения надбавок", - пояснил тогда ЦБ.

ВТБ Дмитрий Пьянов
