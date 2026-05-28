Рубль на "Мосбирже" слегка дорожает к юаню вслед за дорожающей нефтью

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" рубль лишь незначительно дорожает к юаню на фоне роста котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подешевел на 0,35 копейки, до 10,4715 рубля. При этом юань оказался на 1,58 копейки выше уровня действующего официального курса от Банка России.

Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 рубля за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На фоне восстановления котировок нефти рубль вновь может попытаться перейти к росту в четверг и обновить максимумы недели. Однако во второй половине дня на фоне окончания налогового периода и снижения предложения со стороны экспортеров основные мировые валюты попытаются перейти к восстановлению, - отмечает эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем сохранения китайской валютой позиций в диапазоне 10,3-10,8 рубля за юань с тяготением к его середине ближе к концу дня. Доллар при этом может попытаться выйти в район 71,5 рублей/$1".

Инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Росстат 10 июня опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая.

Цены на нефть прибавляют более 2,5% на торгах в четверг не фоне появления свидетельств новой эскалации ближневосточного конфликта.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,62% до $96,75 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,75%, до $91,11 за баррель.

В среду Brent подешевела на 5,3%, WTI - на 5,5%.

Оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Однако Белый дом опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствует действительности.

Вечером в четверг рынок ждет данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По оценкам Американского института нефти (API), запасы за неделю сократились на 2,8 млн баррелей.