Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг демонстрирует смешанную динамику "фишек" на фоне данных Росстата по инфляции, снижения металлов и роста нефти из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке (июльский фьючерс на нефть Brent подрос к $96,7 за баррель), а также в ожидании итогов визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2589,47 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1150,53 пункта (-0,03%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги "ММК" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Полюса" (-0,7%), но подросли акции "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "ВК" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 мая, составляет 70,9012 руб. (-76,68 копейки).

Подешевели также акции "Русала" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%), "ИКС 5" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года зафиксирован на уровне 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. За январь-апрель 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в апреле 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,5%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Американский лидер выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана, отметив, что переговоры проходят "достаточно хорошо".

Президент США также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив. "Это нейтральные воды. Никто не будет контролировать его. Мы будем следить за проливом", - сказал глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Андрея Шарова, переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса по-прежнему находится в "глубокой заморозке", причем растут риски дальнейшей эскалации конфликта. Не добавляют оптимизма участникам торгов и поступавшие в последние дни сообщения об отказе значительного количества отечественных эмитентов от дивидендных выплат.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего клина. Индекс остается вблизи зоны перепроданности, что позволяет рассчитывать на новые попытки отскока и возвращение в диапазон 2600-2700 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, отметка 2600 пунктов по индексу МосБиржи выступает сопротивлением, но попытки отскока рынка вверх в середине недели стали скорее результатом фиксации прибыли игроками по коротким позициям. Вероятность возобновления распродаж велика.

Нефть Brent продолжает консолидироваться вокруг $95 за баррель, что выглядит довольно странным в условиях очередного обострения отношений США и Ирана. Стороны начали обмениваться точечными ударами, а это снижает риски заключения мирного соглашения. Логично было бы на этом увидеть рост нефти на $10. На обострение конфронтации откликнулось золото, подешевев до $4400 за унцию. Здесь проходит сильная поддержка, и средне- и долгосрочно золото можно подбирать, учитывая при этом возможность еще одной волны снижения - ближе к $4000.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, дорожающая нефть возвращает спрос в акции нефтегазового сектора, зона 2600 пунктов по индексу МосБиржи ока остается важным сопротивлением.

Геополитический фон снова напряженный из-за США, Ирана и Ормузского пролива. США нанесли новые удары по иранским объектам и дронам около Бендер-Аббаса, Иран заявил об ответной атаке по американской базе, а Трамп отверг сообщения о близкой сделке по Ормузу. Поэтому рынок снова возвращает премию риска в нефть. Азиатские рынки утром снижаются, так как инвесторы оценивают риск нового витка роста цен на нефть, инфляции и более жестких действий ФРС.

Президент РФ Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом 27-29 мая. Для российского рынка это не главный драйвер дня, но внимание может быть к транспортной логистике, расчетам, торговле внутри ЕАЭС и инфраструктурным проектам. Из публичных бумаг умеренную поддержку на таком фоне могут получить ДВМП, "Мосбиржа" и отдельные банки, но без конкретных соглашений это пока скорее общий фон, а не сильный повод для переоценки, считает аналитик.

До конца дня ожидается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2550-2650 пунктов. Для выхода выше 2650 пунктов рынку нужен более сильный спрос в нефтегазе и удержание нефти Brent выше $95 за баррель, заключил Чернов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что сценарий продолжения снижения рынка акций пока остается в силе.

"Сегодня ожидаем сохранения индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов. При этом недавний отскок укладывается в рамки коррекции и пока преждевременно говорить о смене тренда на рынке. Первым сигналом к развороту и началу полноценного роста может стать преодоление отметки 2630 пунктов с подтверждением - выходом выше нисходящего тренда, берущего начало от мартовских максимумов. Пока же основным сценарием считаем продолжение нисходящей динамики с первой целью в районе 2490-2520 пунктов. В сложившейся ситуации инвесторам стоит аккуратно выбирать акции для инвестирования, опираясь на сильные дивидендные истории", - считает Зварич.

В США накануне индексы акций выросли на 0,02-0,4% во главе с Dow, причем все три основных индикатора обновили максимумы. Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний.

В четверг участники рынка ожидают публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi - 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

Новости о том, что США нанесли новые удары по Ирану, развеяли оптимизм относительно скорого достижения мирного соглашения, которое должно положить конец длящемуся уже три месяца конфликту, отмечают аналитики.

Банк Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics и Reuters. Регулятор сохранил ставку без изменения по итогам восьмого заседания подряд (с мая 2025 года). С октября 2024 года, когда начался цикл смягчения денежно-кредитной политики, она была уменьшена в совокупности на 100 базисных пунктов (б.п.).

Темпы роста потребительских цен в стране ускорились в апреле до 2,6% в годовом выражении с 2,2% в предыдущем месяце, что стало максимальным повышением с июля 2024 года. Это обусловлено скачком стоимости энергоносителей из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Целевой уровень ЦБ составляет 2%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут на сигналах новой эскалации ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в четверг составила $96,67 за баррель (+2,5% и -5,3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $90,98 за баррель (+2,6% и -5,6% накануне).

Оба сорта завершили торги в среду на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International. Однако Белый дом опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствует действительности.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение коммерческих запасов нефти в хранилищах США на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.