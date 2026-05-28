ЦБ планирует повысить триггер списания субордов до 6,5% и предусмотреть их восстановление

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует повысить триггер списания субордов, включаемых в капитал первого уровня банков, с 5,125% до 6,5%, а также предусмотреть механизм их восстановления после улучшения финансовой устойчивости кредитной организации. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

В соответствии с требованиями "Базеля III" договоры субординированного займа должны содержать условие о списании суборда при срабатывании триггера (если достаточность капитала банка опускается ниже определенного уровня или при запуске Агентством по страхованию вкладов мер по предупреждению банкротства). Только тогда эти суборды могут учитываться в капитале кредитной организации.

ЦБ в 2024 году заявил, что планирует усовершенствовать правила выпуска субординированных инструментов банков и установить по ним высокий триггер конвертации. Регулятор также хотел разделить субординированный долг на два типа: один - с более высоким триггером и с конвертацией в акции, второй - с триггером ниже и с восстановлением номинала.

"Мы упростили концепцию по сравнению с первоначально озвученными планами. Планируем повысить триггер списания субордов, включаемых в капитал первого уровня, с 5,125% до 6,5% для всех банков. Нам важно, чтобы этот инструмент быстрее начинал работать. Это позволит банкам быстрее восстанавливаться в условиях, если что-то пошло не так, но еще не наступил полноценный стресс. До самого списания при снижении любого из трех нормативов достаточности ниже зафиксированных значений (Н1.1 ниже 7,5% или Н1.2 ниже 9% либо Н1.0 ниже 11%) будет ограничиваться выплата купонов", - рассказал Данилов.

Чтобы инвесторам было интересно вкладываться в этот инструмент, ЦБ хочет предусмотреть в законе механизм восстановления суборда после того, как банк восстановит финансовую устойчивость.

"И тут важно соблюсти баланс между интересами акционеров и инвесторов. А именно, до момента восстановления суборда должен быть запрет на выплату дивидендов, а если в течение трех лет банк не рассчитается с инвестором, то может быть введено ограничение на прирост активов. Эти стимулы нужны для того, чтобы банк все-таки выполнял свои обязательства перед владельцами субордов", - отметил Данилов.

Кроме того, ЦБ не будет требовать от субордов, учитываемых в капитале первого уровня, "вечности". Достаточно, чтобы их срок был не менее 10 лет. При этом ЦБ будет контролировать амортизацию, то есть при согласовании нового выпуска будет следить, чтобы не было пиковых погашений. Под пиковым погашением регулятор понимает снижение достаточности за один год более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

"То есть риск, который Базель пытался купировать через "вечность" субордов, мы купируем через график амортизации", - пояснил Данилов.

Среди других планируемых изменений - повышение предельного размера ставки по субордам (сейчас она не может превышать 15%). По субордам с фиксированной ставкой ЦБ оставит 15%, а для инструментов с плавающей ставкой предлагает уровень "ключевая ставка плюс 10 п.п."

"Нам кажется, что риск, который принимают на себя инвесторы, должен соответствующим образом вознаграждаться. У банка должна быть возможность предложить такую ставку", - сказал Данилов.

По его словам, поскольку многие из нововведений завязаны на изменение законодательства (например, возможность восстановления списанного суборда), новое регулирование может заработать к концу 2027 года.

"Банки, разумеется, хотели бы быстрее, потому что это облегчит пополнение капитала и прохождение Базельских надбавок. Мы это понимаем, поэтому думаем, где мы еще можем ускориться. Сейчас прорабатываем юридическую конструкцию переходного периода. Идея в том, что мы достаточно оперативно вносим в постоянное регулирование новые параметры (триггеры, предельная ставка и остановка процентов) и разрешаем выпускать банкам суборды с оговоркой о том, что, когда мы закончим с законодательными изменениями, прежде всего в части восстановления, нужно будет инвестору эти новые права предоставить. Пока исследуем такую возможность", - заявил он.

ЦБ прорабатывает и другие новации, направленные на повышение автономности банков в стрессе за счет более активного использования субордов, а также на увеличение их инвестиционной привлекательности. Более подробно регулятор раскроет параметры в консультативном докладе, который планирует опубликовать до конца июня.