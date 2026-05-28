"Транснефть" обещает за 2025 г. дивиденды, "примерно соизмеримые" с выплатами за 2024 г.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дивиденды "Транснефти" по итогам 2025 года будут сопоставимы с выплатами по итогам 2024 года, сообщил журналистам в Астане президент компании Николай Токарев.

"Примерно соизмеримы, там разница небольшая совершенно. Я сейчас цифры не буду называть, это решение в конце концов будет принимать общее собрание и акционер - государство. Но то, что не обидим, это точно. Все будут довольны", - отметил он.

Относительно порядка цифр Токарев заметил, что выплаты будут не ниже двузначных значений: "в принципе, двузначные - это точно".

По итогам 2024 года компания направила на выплаты акционерам 143,7 млрд рублей, или 198,25 рубля на акцию.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков российских инвесткомпаний и банков, дивиденды "Транснефти" за прошлый год могут составить 186 руб./акция.

Дивидендная политика "Транснефти" предусматривает, что на выплаты акционерам направляется не менее 25% нормализованной чистой прибыли по МСФО. При этом последние годы эмитент, согласно распоряжению правительства, платит больше - 50% от данного показателя.