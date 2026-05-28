"Реал" вновь признан самым дорогим футбольным клубом Европы

"Арсенал" поднялся на пятое место

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" сохранил первую строчку в рейтинге самых дорогих команд Европы, который составляет консалтинговая компания Football Benchmark.

Его стоимость за минувший год выросла на 23% и составила 7,73 млрд евро, говорится в пресс-релизе.

Второе место вновь заняла "Барселона", увеличившая стоимость на треть, до 5,92 млрд евро. На третьем месте находится "Манчестер Сити" (5,102 млрд евро), на четвертом - "Манчестер Юнайтед" (5,093 млрд евро).

Лондонский "Арсенал" поднялся в рейтинге на две строчки, на пятое место. Его стоимость выросла на 23%, до 4,93 млрд евро. Аналитики отмечают, что рейтинг составлен на 1 января 2026 года, то есть не учитывает первую за 22 года победу "канониров" в Английской премьер-лиге. Кроме того, в эти выходные "Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов против парижского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). С учетом этих достижений можно ожидать дальнейшего подъема команды в рейтинге самых дорогих футбольных клубов Европы.

В топ-10 рейтинга также входят мюнхенская "Бавария" (4,72 млрд евро), "Ливерпуль" (4,69 млрд евро), ПСЖ (4,53 млрд евро), "Тоттенхэм" (3,59 млрд евро) и "Челси" (3,04 млрд евро).

Среди 32 самых дорогих европейских команд девять представляют Великобританию, семь - Италию. Новичками в рейтинге в этом году стали английский "Ньюкасл", турецкий "Галатасарай", нидерландский "Фейенорд" и французский "Лилль".

