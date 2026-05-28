Российские банки в апреле увеличили запасы драгметаллов на 5,9 т

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало мая 2026 года оценивались в 794 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 72,2 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за апрель запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 5,9 тонны (на 9%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Банк России ЦБ РФ
