Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,33 млн баррелей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 22 мая, уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

