Рынок акций РФ в четверг просел к 2580 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг умеренно просел после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики. Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2583,89 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2603,9 пункта), индекс РТС - 1140,49 пункта (-0,9%). Лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (-3%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-2%), раллировали бумаги МКБ (+14,4%) на новостях об одобрении акционерами реорганизации банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 71,3715 руб. (+47,03 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн в год, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов. "Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано", - сказал Аккенженов, комментируя подписанное в четверг соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере между Казахстаном и РФ.

