Поиск

Рынок акций РФ в четверг просел к 2580 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг умеренно просел после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики. Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2583,89 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2603,9 пункта), индекс РТС - 1140,49 пункта (-0,9%). Лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (-3%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-2%), раллировали бумаги МКБ (+14,4%) на новостях об одобрении акционерами реорганизации банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 71,3715 руб. (+47,03 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн в год, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов. "Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано", - сказал Аккенженов, комментируя подписанное в четверг соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере между Казахстаном и РФ.

Новость дополняется

МосБиржа РТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2374 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов