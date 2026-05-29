Поиск

Brent подешевела до $92,16 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

К 14:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,55 (1,65%) до $92,16 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы дешевеют на $1,71 (1,84%), до $90,99 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,61 (1,81%), до $87,29 за баррель.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

На рынке преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение, отметил аналитик IG Тони Сикамор. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть, однако оно будет ограниченным, так как для восстановления поставок нефти из Персидского залива в полном объеме потребуется время.

"Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили ее, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объемов добычи будет происходить постепенно".

Пока поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными, а запасы нефти продолжают сокращаться, внимание рынка будет сосредоточено на переговорах между США и Ираном, написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,327 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

Brent WTI Иран Кушинг Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

 Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

 "Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов