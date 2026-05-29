Brent подешевела до $92,16 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

К 14:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,55 (1,65%) до $92,16 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы дешевеют на $1,71 (1,84%), до $90,99 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,61 (1,81%), до $87,29 за баррель.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

На рынке преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение, отметил аналитик IG Тони Сикамор. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть, однако оно будет ограниченным, так как для восстановления поставок нефти из Персидского залива в полном объеме потребуется время.

"Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили ее, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объемов добычи будет происходить постепенно".

Пока поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными, а запасы нефти продолжают сокращаться, внимание рынка будет сосредоточено на переговорах между США и Ираном, написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,327 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.