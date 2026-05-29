ВЕЭС одобрил начало переговоров с Тунисом о создании зоны свободной торговли

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Высший Евразийский экономический совет одобрил решение начать переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисом, сообщил торговый блок Евразийской экономической комиссии.

ЕЭК выделила следующие ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок: продовольствие, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и потребительский сектор.

Как отметили в комиссии со ссылкой на экспертные оценки, "текущий уровень делового партнерства между сторонами демонстрирует высокий нереализованный потенциал".

"ЕАЭС и Тунис обладают ресурсом как для повышения уровня конкурентоспособности национальных промышленных производств, так и для углубления двусторонней торговли через улучшение условий доступа на рынки друг друга", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В январе 2025 года, распоряжением Совета ЕЭК была создана совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Тунисом.

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

