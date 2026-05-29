ФРП расширил перечень производств для льготных программ

Фонд также сократил список импортного оборудования для закупки с льготами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) расширил перечень технологической продукции, на производство которой можно получить льготные кредиты фонда. Как сообщила пресс-служба ФРП, в основном список дополнен новыми товарными позициями в отраслях химии, медбиофармы, а также сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.

Речь идет о программе "Проекты развития", в рамках которой можно получить льготное заёмное финансирование под 3% и 5% годовых для выпуска продукции из реестра национальных проектов по обеспечению технологического лидерства (реестр НПТЛ), производства приоритетной продукции гражданского или двойного назначения, средств производства, оборудования и станков, на цифровизацию, модернизацию судоремонтных производств, проекты по ремонту станков, энергетического и тяжелого машиностроения и формирования складских запасов для станкоинструментальных производств.

Как проясняется в сообщении ФРП, перечень продукции для льготного финансирования по программе "Проекты развития" был дополнен за счет увеличения реестра НПТЛ на 70% до 4,6 тыс. позиций.

Кроме того, был расширен перечень продукции, доступной для приобретения по программе ФРП "Лизинговые проекты". Список дополнен программно-аппаратными комплексами, работающими с применением искусственного интеллекта.

Одновременно набсовет ФРП дополнил подъемными кранами, печами и камерами промышленного и лабораторного назначения перечень импортного оборудования, закупка которого не может осуществляться с использованием средств фонда.

Как напомнили в ФРП, в марте 2026 года фонд совместно с Минпромторгом утвердил перечень оборудования, спрос на которое может быть удовлетворен российскими производителями. Импортное оборудование может быть профинансировано за счет займа ФРП только при отсутствии его российских аналогов в перечне. Тогда в список вошло российское оборудование для нанесения гальванического покрытия и станки для обработки материалов с помощью лазера, ультразвука или аналогичных методов, сейчас список был расширен.

Минпромторг ФРП Фонд развития промышленности
