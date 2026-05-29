Целевой портфель зарубежных ВИЭ-проектов "Росатома" к 2030 году составляет 1,5 ГВт

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030 году запустить за рубежом проектов в возобновляемой энергетике на 1,5 ГВт, сообщается в годовом отчете АО "Атомэнергопром".

"В соответствии со стратегической программой "ВИЭ - Зарубежные рынки" целевой портфель зарубежных проектов ВИЭ компании" в 2026 году составляет до 100 МВт, а к 2030 году достигнет 1,5 ГВт", - говорится в документе.

Компания планирует наращивать объемы присутствия "в сегменте наземных ВЭС на целевых рынках стран СНГ, Юго- Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока". Также планируется развивать СЭС и морские ВЭС.

В аналогичном отчете за 2024 год "Атомэнергопром" сообщал о целевом портфеле, установленном международной стратегией, в размере 5 ГВт установленной мощности ВИЭ за рубежом к 2030 году, речь шла как о наземных, так и о морских ВЭС. Таком образом, речь может идти о сокращении плановых объемов ВИЭ-проектов за рубежом.

В России сейчас доля "Росатома" на рынке ветроэнергетики составляет порядка 40%.

Помимо строительства станций компания занимается производством лопастей для ветропарков. Также она "самостоятельно нарастила компетенции в части сервисного обслуживания ВЭС и начала осуществлять необходимый ремонт и сервис ВЭУ силами своих работников и партнеров", говорится в документе.