Владельцев ЦОД могут привлечь к финансированию строительства генерации и сетей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Инвесторы в строительство центров обработки данных могут принять участие в финансировании объектов генерации и электросетей, необходимых для их энергоснабжения, написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Обсуждается вопрос об участии крупных инвесторов ЦОД в покрытии затрат на строительство объектов генерации и сетевой инфраструктуры, необходимых для энергоснабжения ЦОД. Это позволит избежать перекладывания финансовой нагрузки на других потребителей", - сообщил он.

Сейчас Минэнерго, ФАС и "Россети" также прорабатывают варианты создания спецплощадок для крупных энергоемких потребителей "на удаленных энергопрофицитных территориях", отмечает вице-премьер.

Сейчас мощность ЦОД для полезных вычислений в России составляет 1,8 ГВт. К 2030 году эта мощность может увеличиться до 4,3 ГВт. Как уточняет Новак, только Сберу, "Яндексу", "Ростелекому" и "Росатом" совокупно потребуется к 2030 году порядка 2 ГВт мощностей.

"В настоящее время смоделированы приоритетные места размещения ЦОД, исходя из наличия доступных генерирующих и электросетевых мощностей и подготовлен реестр из 140 центров питания в 15 регионах России", - пишет Новак.

Как сообщалось, "Системный оператор" ожидает роста энергопотребления дата-центров в России в ближайшие пять лет с текущих 4,2 ГВт до 15,3 ГВт. Доля центров обработки данных в общей структуре энергопотребления в стране выросла с 1,4% в 2022 году до 2,2% в 2025 году. Ожидается, что по итогам 2026 года этот показатель составит 2,4%.

Ранее предправления "Системного оператора" Федор Опадчий, также оценивая энергопотребление крупных ЦОД в 4 ГВт, отмечал, что еще "столько же примерно (находятся - ИФ) в высокой степени готовности, имеют договоры техприсоединения".

При этом в ряде энергодефицитных регионов с 2025 года действует запрет на майнинг криптовалют. Такие ограничения до 2031 года введены в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.

В мае правкомиссия по электроэнергетике рассмотрела вопрос введения аналогичного запрета на территории Москвы, Московской области и в ряде районов Курской области. Ранее Минэнерго Московской области оценило объем энергопотребления майнинга в московской энергосистеме в 1 ГВт. Мощность ЦОД в Москве и Московской области к 2032 г. может составить 3,6 ГВт, или 17% максимальной нагрузки.

Минэнерго Россети Системный оператор Федор Опадчий ФАС Александр Новак
 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

