"Аэрофлот" увеличил квартальный скорректированный убыток

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в I квартале 2026 года составил 8,8 млрд рублей против скорректированного убытка в 3,4 млрд рублей за тот же период 2025 года, сообщила компания.

Показатель скорректирован на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, прочие резервы. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорректированный убыток в размере 7,3 млрд рублей.

Квартальная EBITDA "Аэрофлота" снизилась почти на 40%, до 29,6 млрд рублей (консенсус-прогноз - 35 млрд рублей). Выручка подросла на 5,7% г/г, до 201,1 млрд рублей, что близко к консенсус-прогнозу, который предполагал 200,7 млрд рублей и рост на 5,5%.

Основные финансовые показатели

Млрд руб., если не указано иное 1К 2026 1К 2025 Изменение Выручка 201,1 190,2 5,7% EBITDA* 29,6 49,0 -39,7% Рентабельность по EBITDA 14,7% 25,8% -11,1 п.п. Убыток / прибыль -11,9 26,9 - Скорректированный убыток** -8,8 -3,4 -

* - Прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации.

** - Чистый убыток / прибыль скорректированы на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.

В отчетном периоде группа по-прежнему сталкивалась с вызовами в области расходов, сообщил через пресс-службу первый замгендиректора компании Андрей Чиханчин. В частности, продолжили расти затраты на обслуживание пассажиров - в основном из-за повышения аэропортовых сборов в связи с реконструкцией терминалов. Расходы на персонал также увеличились - на фоне улучшений условий труда и повышений окладов, утвержденных в прошлом году. Затраты на керосин оставались относительно стабильными и не оказали существенного влияния на общую динамику расходов. Дополнительное давление оказали процентные расходы, однако основным фактором чистого убытка стала сезонность, отметил Чиханчин.

Чистый долг группы к концу I квартала увеличился на 1,5% относительно конца 2025 года, до 543,5 млрд рублей. При этом объем кредитов и займов стал больше на 9,8%, составив 200,3 млрд рублей.

Долговая нагрузка

Млрд руб. 31.03.2026 31.12.2025 Изменение Кредиты и займы* 200,3 182,4 9,8% в т.ч. кредиты банков и облигации 185,0 167,0 10,8% Обязательства по аренде 421,6 426,4 -1,1% Пенсионные обязательства** 0,60 0,59 2,2% Общий долг 622,5 609,4 2,2% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 79,0 73,9 7,0% Чистый долг 543,5 535,5 1,5%

* - В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде десяти Boeing 777. Дисконтированные обязательства по обратной аренде самолетов в размере 15,2 млрд руб. на 31.03.2026 учитываются в составе кредитов и займов.

** - С 2025 года помимо долгосрочных обязательств включают краткосрочные обязательства.

В январе-марте группа перевезла 11,9 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем год назад. На внутренних линиях отправлено 8,7 млн человек (на уровне прошлого года), на международных - 3,2 млн (+8,9%). Пассажирооборот вырос на 6,9%, предельный - на 3,3%. Занятость кресел составила 91,2% (+3,1 п.п.)

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".