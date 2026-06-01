"Аэрофлот" увеличил квартальный скорректированный убыток
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в I квартале 2026 года составил 8,8 млрд рублей против скорректированного убытка в 3,4 млрд рублей за тот же период 2025 года, сообщила компания.
Показатель скорректирован на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, прочие резервы. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорректированный убыток в размере 7,3 млрд рублей.
Квартальная EBITDA "Аэрофлота" снизилась почти на 40%, до 29,6 млрд рублей (консенсус-прогноз - 35 млрд рублей). Выручка подросла на 5,7% г/г, до 201,1 млрд рублей, что близко к консенсус-прогнозу, который предполагал 200,7 млрд рублей и рост на 5,5%.
Основные финансовые показатели
|Млрд руб., если не указано иное
|1К 2026
|1К 2025
|Изменение
|Выручка
|201,1
|190,2
|5,7%
|EBITDA*
|29,6
|49,0
|-39,7%
|Рентабельность по EBITDA
|14,7%
|25,8%
|-11,1 п.п.
|Убыток / прибыль
|-11,9
|26,9
|-
|Скорректированный убыток**
|-8,8
|-3,4
|-
* - Прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации.
** - Чистый убыток / прибыль скорректированы на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.
В отчетном периоде группа по-прежнему сталкивалась с вызовами в области расходов, сообщил через пресс-службу первый замгендиректора компании Андрей Чиханчин. В частности, продолжили расти затраты на обслуживание пассажиров - в основном из-за повышения аэропортовых сборов в связи с реконструкцией терминалов. Расходы на персонал также увеличились - на фоне улучшений условий труда и повышений окладов, утвержденных в прошлом году. Затраты на керосин оставались относительно стабильными и не оказали существенного влияния на общую динамику расходов. Дополнительное давление оказали процентные расходы, однако основным фактором чистого убытка стала сезонность, отметил Чиханчин.
Чистый долг группы к концу I квартала увеличился на 1,5% относительно конца 2025 года, до 543,5 млрд рублей. При этом объем кредитов и займов стал больше на 9,8%, составив 200,3 млрд рублей.
Долговая нагрузка
|Млрд руб.
|31.03.2026
|31.12.2025
|Изменение
|Кредиты и займы*
|200,3
|182,4
|9,8%
|в т.ч. кредиты банков и облигации
|185,0
|167,0
|10,8%
|Обязательства по аренде
|421,6
|426,4
|-1,1%
|Пенсионные обязательства**
|0,60
|0,59
|2,2%
|Общий долг
|622,5
|609,4
|2,2%
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|79,0
|73,9
|7,0%
|Чистый долг
|543,5
|535,5
|1,5%
* - В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде десяти Boeing 777. Дисконтированные обязательства по обратной аренде самолетов в размере 15,2 млрд руб. на 31.03.2026 учитываются в составе кредитов и займов.
** - С 2025 года помимо долгосрочных обязательств включают краткосрочные обязательства.
В январе-марте группа перевезла 11,9 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем год назад. На внутренних линиях отправлено 8,7 млн человек (на уровне прошлого года), на международных - 3,2 млн (+8,9%). Пассажирооборот вырос на 6,9%, предельный - на 3,3%. Занятость кресел составила 91,2% (+3,1 п.п.)
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".