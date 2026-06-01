В ЕЦБ заявили, что банку придется реагировать на влияние ближневосточного конфликта на инфляцию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не может игнорировать инфляционные последствия военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку ценовое давление распространяется за пределы энергетического сектора, считает член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

Ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре и цепочкам поставок, несет в себе долгосрочные последствия для ценовой динамики, и регуляторам, возможно, придется реагировать на сложившуюся ситуацию, даже если конфликт завершится немедленно, сказала она в ходе выступления на конференции в Сеуле в понедельник.

"Мы больше не можем игнорировать этот шок, - заявила Шнабель. - Риск утраты контроля над инфляционными ожиданиями растет".

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 3% в годовом выражении, максимума с 2023 года, по сравнению с 2,6% в марте.

На прошлой неделе Шнабель говорила, что ЕЦБ следует повысить основные ставки на заседании 10-11 июня. Глава Центробанка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта также заявил о наличии аргументов в пользу повышения процентных ставок в еврозоне.

Рынки видят возможность подъема европейским регулятором ставки по депозитам на 25 базисных пунктов - до 2,25% на июньском заседании, отмечает агентство Bloomberg. Подъем ставки, если он произойдет, станет первым с сентября 2023 года.

Шнабель в своем выступлении отметила, что пока рано говорить о том, сколько раз европейскому регулятору потребуется поднять ставки, поскольку это будет зависеть от экономической статистики и развития событий на Ближнем Востоке.

"Пока слишком рано говорить о конкретном количестве шагов, после которых цикл повышения будет завершен, - сказала она. - Нам действительно нужно увидеть, как будет развиваться ситуация".

ЕЦБ Изабель Шнабель
