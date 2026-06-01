Минэкономразвития обратило внимание на нехватку кемпингов в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Путешествия на автомобилях по России наиболее актуальны для семей с детьми, однако в стране не хватает зон придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры, в частности на маршруте "Золотое кольцо", заявил на круглом столе в Совете Федерации замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"В целом мы видим, что сеть дорог Центральной России, в том числе туристического маршрута "Золотое кольцо", позволяет назвать автомобиль основным видом транспорта для туристов, прежде всего, семей с детьми. Но инфраструктуру нужно приводить в порядок. Например, многофункциональные зоны придорожного сервиса - их концентрация достаточно большая, но они находятся в основном вблизи крупных городов. На подъездах к малым городам такой инфраструктуры недостаточно. В том числе не хватает кемпингов. У нас спрос на кемпинговые путешествия сдерживается недостаточным уровнем развития инфраструктуры кемп-стоянок", - отметил он.

По его словам, подспорьем в решении этой проблемы может стать единая субсидия регионам на развитие туризма, в рамках которой средства могут быть направлены на создание кемпингов.

Сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин сообщил, что туристы из регионов Дальнего Востока много путешествуют семьями на автомобилях по России, в том числе по городам "Золотого кольца".

"Почти 30% общего турпотока "Золотого кольца" - автотуристы. Среди проблем, на которые жалуются путешественники, - нехватка кемпингов и автокемпингов. Мировой опыт показывает, что стоянка с возможностью сброса воды, розетками, туалетами и душевыми на протяжении всего маршрута решает проблему дефицита недорогих отелей в сезон", - пояснил он.

По словам председателя правления Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрея Артюхова, сегодня только четыре города из всех пунктов "Золотого кольца" обладают достаточно развитой инфраструктурой для всех категорий автомобильных туристов.

"Отсутствие инфраструктуры вызывает кучу системных проблем. Присоединенные города этих проблем добавили: помимо отсутствия инфраструктуры, есть города с пробками, нужно расширять транспортную инфраструктуру. Не знаю, как они будут развиваться, как туристические города, пока там не будет решена транспортная проблема", - считает эксперт.

Артюхов подчеркнул, что весь турмаршрут нуждается в комплексном анализе территории и существующей туринфраструктуры, поскольку города могут не выдержать растущий турпоток.

В качестве образцового города с развитой инфраструктурой для автотуристов эксперт привел Коломну. Там работает два кемпинга, одна кемпинговая стоянка, и с учетом роста числа туристов они трансформируются и расширяются.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития Золотое кольцо Коломна Андрей Артюхов Андрей Хапочкин
