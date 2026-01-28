В Думе предложили увязать расходование турналога с субсидией регионам на развитие туризма

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Расходование туристического налога, который платят постояльцы за проживание в отелях в регионах России, нужно увязать с единой субсидией на развитие туризма, выделяемой этим регионам, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Я считаю, надо увязать расход турналога, который по своей природе должен идти на развитие туристской инфраструктуры муниципальных образований, с единой субсидией на развитие туризма из федерального бюджета. Иначе получается парадоксальная ситуация, когда муниципалитет просит средства на объекты туриндустрии, при этом средства, получаемые от средств размещения в виде турналога, направляет на другие цели и нужды, что, на наш взгляд, не совсем справедливо. Здесь должна быть позиция самих регионов, муниципальных округов, что туристический налог должен идти на развитие туристической инфраструктуры", - сказала она журналистам после круглого стола в Госдуме, посвященного итогам первого года действия туристического налога.

Школкина напомнила, что те же регионы и муниципалитеты, которые не хотят вводить турналог, просят у государства средства на развитие туристской инфраструктуры.

"Тем регионам, которые не вводят туристический налог - надо посмотреть, почему: может быть, есть объективные причины, а есть необъективные. Если это просто нежелание региона - по разным причинам, то давайте мы все-таки попробуем увязать его, в том числе и с федеральными субсидиями. У нас на сегодняшний день тот же самый регион, муниципальный округ просит деньги: "Дайте нам средства на отели, дайте субсидии", но если этот регион, этот муниципалитет не считает нужным передать средства туристического налога на туристическую инфраструктуру, тогда мы зачем там будем с федерацией развивать туристическую инфраструктуру и туристическую индустрию", - сказала депутат.

Она считает, что систему туристического налога нужно совершенствовать и корректировать.

"Я, конечно, была немножко обескуражена, потому что, мне кажется, и туристический налог, и все, что мы сделаем с точки зрения реестра классифицированных средств размещения, они как раз-таки помогли выбелить, по большому счету помогли и повысить доверие людей, в том числе, к качеству оказываемых услуг. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день нам нужно себе точно отметить, что туристическому налогу, в принципе, быть. Нужно еще в этом году попробовать его доработать, в том числе с учетом предложений коллег из регионов", - подытожила Школкина.

С 1 января 2025 года местные органы власти в регионах получили право вводить туристический налог, который должны платить все классифицированные объекты размещения, входящие федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. В 2025 году минимальная ставка налога составляла 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Ежегодно она повышается на 1% и к 2029 году может составлять 5%.