В ЦБ заявили, что ситуация с ростом экспортных цен благоприятна для экспортеров даже при укреплении рубля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на основные товары российского экспорта выросли значительнее, чем укрепился рубль, поэтому возможное негативное влияние последнего фактора на доходы экспортеров компенсируется, полагает зампред Банка России Филипп Габуния.

"Что касается риска для экспортеров, здесь важно понимать, что нужно сравнивать не только курс, но и как поменялись цены на продукцию наших экспортеров. Цены основной продукции нашего экспорта выросли сильнее, чем окреп рубль. Таким образом, здесь нельзя говорить о том, что это повлияло негативно на поступления экспортеров", - сообщил Габуния на брифинге в понедельник.

"Одновременно с этим не надо забывать, что помимо экспортеров есть ещё потребители импорта и импортеры, для которых крепкий рубль играет в другую сторону, он играет наиболее позитивно", - добавил он.

Зампред ЦБ отметил, что на укрепление рубля повлиял баланс спроса и предложения валюты, а также конъюнктура по поступлению доходов от экспорта. Он напомнил, что курс в России является плавающим, он отражает баланс спроса и предложения, потоков экспорта и импорта, которые сегодня сложились. "Он тот, который есть, с поправкой на дифференциал процентных ставок, тот, который должен обеспечить нам инфляцию 4%. Он отражает баланс интересов разных участников экономики", - подчеркнул Габуния.

Также, комментируя обсуждение более существенного, чем предусмотрено сейчас, снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 года, зампред ЦБ отметил, что в целом базовая цена - это вопрос стабильности бюджетной системы к колебаниям цен на нефть. "Чем больше запас прочности, тем проще будет работать бюджету в случае каких-то волатильностей", - сказал он, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Банк России придерживается позиции, что к вопросу определения цены отсечения в бюджетном правиле нужно подходить консервативно.

По словам Габунии, Банк России будет продолжать диалог с правительством, и будет ориентироваться на то решение, которое будет принято.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что цена отсечения может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. По данным одного из собеседников издания, такое решение уже согласовано, другой источник отмечает, что такой "умеренно консервативный" вариант обсуждается. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 годы - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год. При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.