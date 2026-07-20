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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый вид обезьян из джунглей Конго, операция с помощью телеуправляемого человекоподобного робота, а также сахариды в межзвездной среде

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Lucas Aguayo Araos/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологам известно более 500 видов приматов. И они до сих пор описывают новые. Так, ученые описали новый вид обезьян из рода колобусов, который обитает в джунглях на востоке Конго. Он получил название ликвели, а от других колобусов отличается более мелкими размерами иоранжевыми губами. Ликвели относятся к эволюционной линии, которая обособилась около 4-5 млн лет назад. К сожалению, из-за ограниченного ареала, охоты и вырубки лесов новый вид уже оказался под угрозой исчезновения. По мнению специалистов, оптимальный способ обеспечить новому виду безопасное будущее – улучшить охрану национального парка Ломами.

- Астрономы при помощи наземных радиотелескопов обнаружили эритрулозу, которая входит, например, в состав малины и средств для загара, в молекулярном облаке G+0.693-0.027 в Млечном Пути. Это первый случай регистрации сахарида в межзвездной среде. Он подтверждает идею о том, что такие сложные пребиотические молекулы могут там рождаться и выживать, попадая затем в состав малых тел. Поиски ответа на вопрос о том, как простейшие сахара оказались на ранней Земле, необходимы для понимания того, как зародилась жизнь на нашей планете и может ли она существовать за ее пределами. Ранее в межзвездных облаках (и в ядре кометы) был найден лишь гликольальдегид – простейшая диоза, которая все же считается гидроксиальдегидом, родственным сахарам, а не истинным сахаридом. Исследователи предполагают, что эритрулоза в облаке могла возникнуть в результате реакции между радикалами гликоальдегида и этиленгликоля. Реакция могла протекать на твердой поверхности аморфного водяного льда, покрывающего пылинки в межзвездной среде, при температурах около 20–30 кельвин, то есть типичных для температур пыли в направлении центра Млечного Пути.

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- Палеонтологи обнаружили на геологической формации Хуцзерсытэ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая древнейший янтарь. Его возраст составляет 385 млн лет. По мнению исследователей, этот янтарь сформировался из смолы неких несеменных растений, например, представителей класса Progymnospermopsida или древовидных плаунов из рода Hoxtolgaya. Остатки всех этих растений присутствуют на формации Хуцзерсытэ. Вероятно, смола служила для восстановления повреждений, вызванных пожарами, и защиты от патогенных грибов. Все известные до сих пор образцы янтаря были сформированы из смолы семенных растений. Ранее древнейшим считался янтарь возрастом около 320 млн лет, обнаруженный в отложениях каменноугольного периода в США. Таким образом, результаты исследования сдвигают время появления янтаря в геологической летописи на 65 млн лет в прошлое.

- Прием никотинамида – витамина PPстатистически связан со снижением риска развития открытоугольной глаукомы и снижает вероятность начала местной терапии, направленной на снижение внутриглазного давления, и лазерной трабекулопластики. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали данные электронных медицинских карт почти трех тысяч пациентов. При открытоугольной глаукоме возникает нарушение оттока внутриглазной жидкости, из-за чего повышается внутриглазное давление и повреждается зрительный нерв и другие структуры глаза. Поэтому в большинстве случаев офтальмологи назначают лечение для снижения этого давления, тем не менее у значительной части пациентов все же развивается нейропатия зрительного нерва.

- Ученые обнаружили соединение, которое позволяет королеве голых землекопов оставаться единственной размножающейся самкой в колонии. Запах изопропилмиристата вызывает у других самок повышение пролактина и тем самым блокирует овуляцию. Однако ученые не смогли определить конкретный обонятельный рецептор, реагирующий на запах королевы. Специалисты не исключили, что могут быть и другие механизмы, которые вносят вклад в репродуктивное подавление у голых землекопов. Ранее было известно, что после смерти или удаления королевы остальные самки колонии вскоре вновь становятся способны к размножению. Но до сих пор не было ясно, как именно королева подавляет репродуктивную функцию остальных.

- Американские хирурги впервые в мире провели операцию с помощью телеуправляемого человекоподобного робота Unitree G1 и обычных хирургических инструментов. В рамках доклинических испытаний два робота и хирург в качестве ассистента лапароскопически удалили желчные пузыри двум свиньям. Задержка между движением руки оператора и движением конечного исполнительного органа робота составила около 156 миллисекунд. Ученые количественно оценили точность управления системой, которая выражалась во времени различных этапов операции, как высокую. Однако значимым недостатком робота стали длительные (более трех минут) паузы, которые требовались для перемещения робота и его повторной калибровки. В целом операция прошла успешно и не потребовалось перехода на традиционную лапароскопию.

- Европейские ученые проанализировали останки 15 человек, которых в XIII или XIV веках похоронили в Вильнюсе в так называемом Civitas Rutenica (то есть "Русском городе"). Среди исследованных индивидов окaзaлся юноша с юго-западa бывшей Древней Руси, возможно, с территории Галицко-Волынского княжества.

- В новом выпуске блога об ИИ и когнитивных искажениях когнитивный психолог Ксения Лужнова разбирает, как устроена нейросетевая эхо-камера и почему нельзя пресечь технологический folie à deux на этапе разработки.

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