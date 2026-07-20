Минфин предложил учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, эта поправка в Налоговый кодекс предлагается по просьбе сельскохозяйственного сектора, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, представляя поправки на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, сейчас обсуждаются прямые договора, по которым уполномоченные поставщики смогут покупать топливо непосредственно у НПЗ. "Для них в нормативе реализации топлива на бирже предлагается учитывать те объемы, которые НПЗ будут реализовывать по прямым договорам", - сказал Сазанов, заметив, что такая поправка предлагается "в основном по просьбе селян".

Также в этом пакете предлагается в течение года, до июля 2027 года выплачивать демпфер по средним дистиллятам. "Это разновидность дизтоплива, которое будет реализовываться на внутреннем рынке. Эта поправка по просьбе селян", - сказал Сазанов.

Замминистра финансов подтвердил также, что правительство предлагает поправки в НК, предполагающие возможность выплаты демпфера для импортного дизтоплива по аналогии с импортным бензином, но только если одновременно действуют запрет на экспорт керосина и дизтоплива.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок, Минфин РФ предложил включить в норматив биржевых продаж нефтепродуктов реализацию топлива вне биржи в случаях, которые определит правительство. Предлагается "уточнить условие о минимальной величине реализации на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье, а именно что определение доли биржевых продаж нефтепродуктов будет осуществляться с учетом особенностей, устанавливаемых правительством РФ".

Ранее в качестве мер по стабилизации топливного рынка правительство уже решило снизить норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10% (решение вступило в силу, действует с июля до октября), дизтоплива - с 16% до 10% (решение должно быть подготовлено, сроки пока неизвестны).

Согласно тексту поправок демпфер по средним дистиллятам предлагается платить с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года в размере демпфера по дизтопливу.

Как говорится в поправках по выплате топливного демпфера при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации до 0,9, а при определении демпфера при импорте дизтоплива из третьих стран рассчитывать экспортную альтернативу от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. ФАС должна представить методику определения экспортного паритета. Выплаты предлагается осуществлять только в налоговые периоды, если в предыдущем месяце одновременно действовали запреты на экспорт как дизтоплива, так и керосина.