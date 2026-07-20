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Boeing планирует увеличивать производство самолетов

Boeing планирует увеличивать производство самолетов
Фото: David Ryder/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. продолжает преодолевать проблемы с поставщиками, в том числе с поставками элементов интерьера и двигателей для самолетов 787 Dreamliner, стремясь нарастить производство прибыльных моделей, передает Bloomberg.

"Цепочки поставок по-прежнему несколько нестабильны", - заявила глава подразделения коммерческих самолетов Boeing Стефани Поуп на брифинге перед международным авиасалоном в Фарнборо. Двигатели, которые выпускает GE Aerospace, "будут для нас важным фактором, определяющим темпы производства", добавила она.

Boeing стремится увеличить выпуск самолетов семейства 737 с нынешних примерно 42 единиц в месяц до 63 в течение нескольких лет. Наращивание производства является ключевым фактором для погашения долга, улучшения финансового положения и противостояния доминированию Airbus в прибыльном сегменте узкофюзеляжных самолетов, которые занимают значительную долю ближнемагистральных перевозок по всему миру, сообщает Bloomberg.

Поуп заявила, что компания сосредоточена на стабилизации темпов производства на уровне 47 самолетов в месяц, а затем увеличит их до 52 лайнеров, прежде чем рассматривать дальнейшие поэтапные изменения.

Она также сообщила, что Boeing планирует поставить свой межконтинентальный двухдвигательный самолет 777X заказчикам в 2027 году - вывод на рынок долгожданного нового лайнера является важным моментом для компании.

Boeing в первом полугодии поставила 314 коммерческих самолетов по сравнению с 280 за аналогичный период 2025 года. В июне компания отправил клиентам 64 самолета против 60 годом ранее.

Совокупный объем заказов компании на конец июня составлял 6202 лайнера.

Boeing Dreamliner Фарнборо Стефани Поуп США
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