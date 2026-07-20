Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ сообщил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

О возобновлении проведения аукционов будет объявлено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства.

Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В третьем квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже три аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля.

Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,1 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 г выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.