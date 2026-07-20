"АвтоВАЗ" рассчитывает на возврат авторынка к росту в 2027 году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2026 году, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне в 1,4 млн штук, в следующем - может подрасти до 1,5 млн единиц, сообщил журналистам вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.

"Рынок мы прогнозируем такой же, как и в прошлом году. На текущий момент наш прогноз - 1,4 млн автомобилей", - сказал Костромин.

Он выразил надежду, что годовые продажи "АвтоВАЗа" в 2026 году будут "повыше, чем в прошлом году".

За 2025 год автопроизводитель реализовал на ключевом для себя российском рынке 338,5 тысячи Lada (-26,2%) при общем рынке чуть более 1,4 млн единиц. Отгрузки Lada на экспорт в 2025 году были на уровне 20,7 тысячи штук против более 21 тысячи в 2024 году.

Производственный план на 2026 год, как сообщалось, был утвержден на уровне 400 тысяч автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тысяч штук (против 338,5 тысяч штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Еще 30 тысяч машин в "АвтоВАЗе"намерены были поставить в этом году на экспорт (против 20,7 тысячи в 2025 году)

За январь-июнь 2026 года компания реализовала на российском рынке 154,1 тысячи автомобилей Lada, что было на 2,4% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2026 говорил "Интерфаксу", что в компании думают о корректировке производственного плана. Он отмечал, в частности, фактор экспортной составляющей, говоря о том, что на нее давит крепкий рубль.

Костромин, комментируя итоги продаж Lada в первой половине 2026 года, отметил, что второе полугодие традиционно показывает более высокие результаты реализации автомобилей, чем первое.

"В следующем году мы пока прогнозируем общий рынок на уровне 1,5 млн автомобилей. Наша внутренняя цель на нем - доля в 25%", - сообщил он.