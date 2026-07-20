В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Крыму свободная продажа топлива организована на 86 автозаправочных станциях, сообщило Минтопэнерго.

Ведомство опубликовало таблицы со списком АЗС, где в свободном режиме ведется отпуск топлива: бензина Аи-92 и Аи-95 Ultra.

В Севастополе 20 июля в свободную продажу поступило топливо Аи-92, Аи-95 Ultra, Аи-100, ДТ Ultra и ДТ NP, также отпуск топлива ведется по накануне выданным QR-кодам с лимитом от 20 до 40 литров на машину.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.