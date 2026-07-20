Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года

Главная причина - ограничение навигации через Керченский пролив

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из России в июле 2026 года до 1,5 млн тонн с прежних 2 млн тонн.

"Если прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 года, когда Россия вывезла 1,4 млн т пшеницы", - сообщила она.

В июле 2025 года экспорт составил 2,1 млн тонн, средний показатель за последние пять лет - 3,1 млн тонн.

Главная причина снижения - ограничения навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции, поясняется в сообщении.