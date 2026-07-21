Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами.

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе, Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $88,65 за баррель, что на $0,57 (0,64%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,12 (1,27%) до $89,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,21 (0,25%) до $82,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,7 (0,9%) до $82,48 за баррель.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились накануне после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING.

Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.