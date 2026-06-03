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Росстат сообщил о росте зарплат в марте на 8,1%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России в марте рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,1% в годовом выражении после 8,6% в феврале, также 8,6% в январе, 2,4% в декабре, 5,8% в ноябре, 6,1% в октябре, сообщил Росстат.

Как сообщалось, в целом за 2025 год реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 5,2%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в странев номинальном выражении в марте 2026 года составила 112 654 рубля, увеличившись на 14,4% по сравнению с мартом 2025 года.

По прогнозу Минэкономразвития (от мая), рост реальных заработных плат в 2026 году ожидается на уровне 2,2%, в 2027 году - 2,5%.

Ау саи ри

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