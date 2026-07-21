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Инфляционные ожидания россиян в июле подскочили до максимума за последние годы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года (14,8%). Затем всплеск инфляционных ожиданий наблюдался в марте 2022 года (они выросли с 13,5% до 16,3%), а также в декабре 2023 года (рост с 12,2% до 14,2%).

Инфляционные ожидания в июне 2026 года, несмотря на рост топливных цен, снизились до 12,4% с 13% в мае. Руководство ЦБ тогда отмечало, что фактор роста цен на бензин пока не отразился в июньских данных. "Опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сообщила в начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 24 июля. Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли после снижения пять месяцев подряд, приблизившись к среднему уровню 2025 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле выросла с 14,2% до 15,1%, вернувшись к уровню мая 2026 года. Также к майскому уровню приблизились ожидания по инфляции через пять лет - они выросли с 10,3% до 11,2% (в мае - 11,1%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в июле 2026 года подскочили до 16,5% с 13,6% в июне, со сбережениями - до 13% с 11%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в июле 2026 года увеличилась до 17,1% с 15,1%, со сбережениями чуть выросла - до 13,1% с 13%.

Свежий опрос проводился 6-15 июля.

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