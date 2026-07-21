Поиск

Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынки нефти и нефтепродуктов движутся в противоположных направлениях: рост поставок сырья не сопровождается его сопоставимой переработкой, что создает напряжение в сегментах реализации бензина и дизельного топлива, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Активность нефтеперерабатывающих заводов и поставки нефтепродуктов не увеличились так сильно, как поставки нефти. Это означает, что рынки нефтепродуктов, включая дизельное топливо и бензин, значительно более напряжены, чем рынки нефти", - заявил Бироль.

По оценкам МЭА, представленным ранее в ее ежемесячном докладе, мировое предложение нефти в июне выросло на 4,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 98,8 млн б/с. Увеличение обусловлено возобновлением судоходства в Ормузском проливе после подписания рамочного соглашения о прекращении огня между Ираном и США.

При этом переработка нефти выросла только на 1,5 млн б/с - до 79,2 млн б/с, и была на 6 млн б/с ниже уровня июня прошлого года. Рост переработки, по данным МЭА, произошел за счет азиатских НПЗ, в то время как экспортные заводы на Ближнем Востоке еще не возобновили работу.

Глава МЭА отметил, что на сегодняшний день поставки нефти из Персидского залива ниже пиковых значений конца прошлого месяца, но все еще значительно выше уровней, которые фиксировались в период с начала марта до середины июня. Дополнительную поддержку рынку нефти оказывают экспортеры из других регионов, которые увеличили поставки: Соединенные Штаты, Бразилия, Венесуэла и Казахстан. Кроме того, важную роль в стабилизации ситуации сыграла сдержанная активность Китая - крупнейшего импортера нефти в мире, сократившего в июне закупки до десятилетнего минимума.

Бироль также напомнил о высвобождении запасов нефти из стратегических резервов стран-участниц МЭА: "С момента объявления 11 марта о предоставлении рынку 400 млн баррелей нефти страны МЭА высвободили около 290 млн баррелей, и поставки на рынок продолжаются. Страны МЭА по-прежнему располагают значительным объемом стратрезервов, включая более 1 млрд баррелей, находящихся под контролем государства".

При этом коммерческие запасы нефти, по его словам, продолжают снижаться, а новые угрозы в отношении логистических маршрутов, включая Баб-эль-Мандебский пролив, ставший альтернативой для экспорта ближневосточной нефти, усиливают опасения вокруг перспектив рынка.

МЭА США Иран Венесуэла Ормузский пролив Фатих Бироль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляционные ожидания россиян в июле подскочили до максимума за последние годы

Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Принят закон о регулировании криптовалют в РФ

 Принят закон о регулировании криптовалют в РФ

Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

 Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

В Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $120 за баррель в IV квартале

РБК сообщил о планах "Внуково" выкупить долю в "Домодедово"

В России производство сельхозтехники в I полугодии снизилось на 2,2%

Intel планирует сокращение рабочих мест в подразделении дата-центров
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов