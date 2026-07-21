Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынки нефти и нефтепродуктов движутся в противоположных направлениях: рост поставок сырья не сопровождается его сопоставимой переработкой, что создает напряжение в сегментах реализации бензина и дизельного топлива, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Активность нефтеперерабатывающих заводов и поставки нефтепродуктов не увеличились так сильно, как поставки нефти. Это означает, что рынки нефтепродуктов, включая дизельное топливо и бензин, значительно более напряжены, чем рынки нефти", - заявил Бироль.

По оценкам МЭА, представленным ранее в ее ежемесячном докладе, мировое предложение нефти в июне выросло на 4,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 98,8 млн б/с. Увеличение обусловлено возобновлением судоходства в Ормузском проливе после подписания рамочного соглашения о прекращении огня между Ираном и США.

При этом переработка нефти выросла только на 1,5 млн б/с - до 79,2 млн б/с, и была на 6 млн б/с ниже уровня июня прошлого года. Рост переработки, по данным МЭА, произошел за счет азиатских НПЗ, в то время как экспортные заводы на Ближнем Востоке еще не возобновили работу.

Глава МЭА отметил, что на сегодняшний день поставки нефти из Персидского залива ниже пиковых значений конца прошлого месяца, но все еще значительно выше уровней, которые фиксировались в период с начала марта до середины июня. Дополнительную поддержку рынку нефти оказывают экспортеры из других регионов, которые увеличили поставки: Соединенные Штаты, Бразилия, Венесуэла и Казахстан. Кроме того, важную роль в стабилизации ситуации сыграла сдержанная активность Китая - крупнейшего импортера нефти в мире, сократившего в июне закупки до десятилетнего минимума.

Бироль также напомнил о высвобождении запасов нефти из стратегических резервов стран-участниц МЭА: "С момента объявления 11 марта о предоставлении рынку 400 млн баррелей нефти страны МЭА высвободили около 290 млн баррелей, и поставки на рынок продолжаются. Страны МЭА по-прежнему располагают значительным объемом стратрезервов, включая более 1 млрд баррелей, находящихся под контролем государства".

При этом коммерческие запасы нефти, по его словам, продолжают снижаться, а новые угрозы в отношении логистических маршрутов, включая Баб-эль-Мандебский пролив, ставший альтернативой для экспорта ближневосточной нефти, усиливают опасения вокруг перспектив рынка.