Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов частично стабилизировалась, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания, посвященного теме топлива.

"Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, задействованных в уборке урожая. "Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы", - добавил вице-премьер.

По словам Новака, координировать работу по обеспечению баланса спроса и предложения между нефтекомпаниями и аграриями будут региональные операторы.

В то же время вице-премьер отметил, что в отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация: "В ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами".

Еще одной темой совещания стало обеспечение топливом регионов северного завоза.

"Здесь тоже сезон, короткий навигационный период, поэтому для того чтобы северные объекты были обеспечены авиакеросином, зимним дизельным топливом сегодня подробно обсудили и статус, какие объемы уже отгружены, какие дополнительно необходимо поставить", - сказал Новак.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации. Так, увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива, нефтяники активнее работают с частными АЗС по прямым договорам. В приоритетном порядке утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей, под контролем обеспечение северного завоза.

В апреле правительство ввело эмбарго на экспорт бензина, которое действует до конца июля. С 8 июля введен запрет на экспорт дизтоплива из РФ, он также будет работать до конца июля. С 1 июня до 30 ноября также действует запрет на вывоз авиакеросина из страны.

Приняты меры и на Петербургской бирже: ограничен шаг роста цены на все виды нефтепродуктов, снижены нормативы биржевых продаж - с 15% до 10% по бензину и с 16% до 10% по ДТ. Биржевая система доработана таким образом, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям, исключая из цепочки перекупщиков.