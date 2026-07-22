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Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы активно выросли во вторник, инвесторы оценивали геополитические новости и корпоративные отчетности.

Ранее издание Axios сообщило, что посредники в мирных переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

"Инвесторам приходится сопоставлять хорошие отчетности компаний с продолжающейся войной в Иране, - отметил старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Сильным позитивным фактором станет подтверждение планов по капиталовложениям от Alphabet Inc. и других операторов ЦОД".

Негативным фактором для рынка стала новость, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. Президент назвал такое решение "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

Тем временем во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он договорился с Трампом повысить активность переговоров в торговой сфере.

Акции 3M Co. подскочили на 7,3%. Компания, выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, а также улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Цена бумаг Charles Schwab Corp. опустилась на 2,5%, хотя финкомпания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Капитализация General Motors увеличилась на 4,9%. Американский автопроизводитель сократил чистую прибыль в апреле-июне на 31,1%, несмотря на повышение выручки на 1,9%.

Американский производитель игрушек Hasbro Inc. во втором квартале повысил выручку на 16% и вернулся к чистой прибыли, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Рыночная стоимость компании выросла на 8,8%.

Акции Halliburton Co. подешевели на 5,5%, хотя американская нефтесервисная компания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 13,1%, выручку - на 3,7%.

Котировки бумаг Northrop Grumman Corp. опустились на 2,2%. Американская оборонная корпорация во втором квартале 2026 года снизила чистую прибыль на 7%, несмотря на рост выручки на 5%.

Рыночная стоимость Tesla выросла на 2,5%. Компания сообщила о запуске сервиса роботакси в городах Тампа и Орландо в штате Флорида.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 0,74% и составил 52224,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,89% - до 7509,2 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,29% и завершил торги на уровне 25837,13 пункта.

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