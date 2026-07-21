Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник вырос вторые торги подряд, продолжая восстановление после затянувшегося снижения, поддержку оказала вернувшаяся к росту нефть (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $91 за баррель), сдерживающими факторами остаются опасения паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, геополитические и санкционные риски. Индекс МосБиржи поднялся в район 2080 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2078,78 пункта (+3,9%), индекс РТС - 833,64 пункта (+3,6%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "АЛРОСА" (+14,6%), "Полюса" (+12,3%), "Мосэнерго" (+7,5%), "Эн+ груп" (+7,3%), "МТС" (+6,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составил 78,554 руб. (+23,81 копейки). Подорожали также акции "Интер РАО" (+6,1%), "Русагро" (+6,1%), "Яндекса" (+5,6%), "ММК" (+5,2%), АФК "Система" (+4,9%), "ФосАгро" (+4,9%), "Т-Технологии" (+4,8%), "Татнефти" (+4,6%), "Русала" (+4,6%), "Газпрома" (+4,5%), "ВК" (+4,5%), "Норникеля" (+4,4%), "Ростелекома" (+4,4%), "Совкомфлота" (+3,9%), "НОВАТЭКа" (+3,9%), ВТБ (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,6%), "Северстали" (+3,6%), "ИКС 5" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+3% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "Хэдхантера" (+2,4%), Сбербанка (+2,2% и +2% "префы"), "Московской биржи" (+2,1%), "Роснефти" (+1,9%), "НЛМК" (+1,8%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания в правительстве, посвященного теме топлива, заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов частично стабилизировалась. "Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, задействованных в уборке урожая. "Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы", - добавил вице-премьер.

Тем временем инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года (14,8%). Затем всплеск инфляционных ожиданий наблюдался в марте 2022 года (они выросли с 13,5% до 16,3%), а также в декабре 2023 года (рост с 12,2% до 14,2%).

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,3%, австралийский ASX не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,04%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,7-1,3%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,7-1,7% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к росту, Brent превысила $91 за баррель на опасениях разрастания ближневосточного конфликта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени составила $91,3 за баррель (+2,3% и +1,3% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $85,24 за баррель (+2,5% и +0,9% накануне).

Североморская марка нефти торгуется на максимуме с 10 июня, североамериканская - с 11 июня.

Накануне йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон примет меры в случае перекрытия хуситами Красного моря, отметив, что пока блокады не наблюдается.

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что видят возможность подъема стоимости Brent до $120 за баррель в четвертом квартале, если проблемы с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции "Соллерса" (+57,9%), ГК "Самолет" (+21,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (+19,5%), ПАО "Русолово" (+15,8%), ПАО "Сегежа Групп" (+15,8%), "Объединенной вагонной компании" (+14,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+14,3%), "ТГК-14" (+13,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13,5%), ПАО "Европейская электротехника" (+13,1%), "КАМАЗа" (+13%), ПАО "Бурятзолото" (+13%), ПАО "Светофор Групп" (+12,8% и +14,3% "префы").

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (-14,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-4,8% и -4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 131,35 млрд рублей (из них 19,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,11 млрд рублей на акции ВТБ).