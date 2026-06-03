Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве снизилась до 70%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях российского сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве в первом квартале 2026 году составила 70%, что на 9,4 п.п меньше, чем годом ранее (79,4%), сообщил Росстат.

Доля убыточных выросла до 30% с 20,6% соответственно.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств снизилась до 60,6% с 63% годом ранее, убыточных - соответственно выросла до 39,4% с 37%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 63,1% что на 5,3 п.п меньше, чем за аналогичный период прошлого года (68,4%), убыточных - 36,9% (31,6%).

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве РФ в первом квартале 2026 года составила 163,3 млрд рублей, что на 22,5% меньше, чем годом ранее, убыток вырос в 1,6 раза, до 53,4 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 109,9 млрд рублей (на 38,2% меньше).

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

Прибыль рыболовства и рыбоводства упала более чем в два раза, до 42,1 млрд рублей, убыток - на треть, до 10 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 32,1 млрд рублей (на 51,3% меньше).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в первом квартале составила 207,9 млрд рублей, что на 30,5% меньше, чем годом ранее, убыток - 66,4 млрд рублей (на 29,61% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 42,9% до 141,5 млрд рублей.

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов в январе-марте увеличилась на 16,4%, до 260,5 млрд рублей, убыток снизился на 28%, до 37,1 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на 29,7%, до 223,4 млрд рублей.

Производители напитков увеличили прибыль на 37,5%, до 50,4 млрд рублей, убыток - на 48,1%, до 5,9 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился почти в 1,8 раза, до 44,5 млрд рублей.

Прибыль табачной отрасли составила 34,7 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем год назад, убыток - 1,4 млрд рублей (рост почти в 1,5 раза). Сальдированный результат снизился на 3,6%, до 33,3 млрд рублей.