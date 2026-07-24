Рынок акций РФ завершил неделю ростом впервые после 19 недель снижения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,0% годовых, сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $96 за баррель) после ралли из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2165 пунктов после утреннего падения ниже 2100 пунктов из-за новых антироссийских санкций ЕС.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2165,54 пункта (+1%, до итогов заседания ЦБ индекс падал в район 2085 пунктов), индекс РТС - 874,26 пункта (+1,4%). Лидерами роста среди индексных акций выступили бумаги "Русагро" (+35,7%), "Московской биржи" (+5,7%), "ММК" (+4,9%), "Эн+ груп" (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составил 78,0308 руб. (-37,41 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 10,6-11,1%, доллар от ЦБ РФ снизился на 0,37 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ФосАгро" (+3,4%), "Яндекса" (+3,4%), "НЛМК" (+3,3%), "Русала" (+3,3%), "МТС" (+3,1%), "Т-Технологии" (+3,1%), "ВК" (+2,9%), "Татнефти" (+2,5%), "Газпрома" (+2,4%), ВТБ (+2,3%), "Северстали" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), "Хэдхантера" (+1,6%), Сбербанка (+1,2% и +1,4% "префы"), "ИКС 5" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Норникеля" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -1% "префы"), "Полюса" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%).

Вечером в четверг стало известно, что Евросоюз произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк, "ДОМ.РФ", МТС-банк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург") и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций.

Санкции также введены против трех нефтеперерабатывающих заводов в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России. Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО", АФК "Система". В список также включены золотодобытчики (среди них Nordgold, ПАО "Южуралзолото", "Селигдар").

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Подавляющее большинство аналитиков ждали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка. При этом некоторые эксперты высказывались в пользу очередного снижения тем же шагом, что и в июне.

Тем временем, как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год повышен до 14,5-14,6% с 14,0-14,5% в апреле, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%. С 27 июля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,7-14,0%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, Банк России, снизив ставку, отметил, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. К сентябрю у ЦБ будет понимание, как ситуация с топливом повлияла на инфляцию и инфляционные ожидания. Не исключено, что решение о паузе в снижении ставки будет принято на следующем заседании. В конце текущего года ставка может опуститься до 13,5% годовых, полагает эксперт.

Для рынка акций РФ решение ЦБ по ставке стало приятным сюрпризом, поддержку получили акции компаний с высокой долговой нагрузкой, представители IT, застройщиков, банков, ритейла, считает Бахтин.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, на рынке акций в пятницу игроки выборочно фиксировали прибыль после недельного роста, выборочные покупки спровоцировало решение ЦБ снизить ставку. Инвесторы спокойно восприняли 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, поскольку его влияние на российские активы оказалось ограниченным.

Индекс МосБиржи завершил неделю выше поддержки 2063 пункта. Выход индекса относительной силы RSI из зоны перепроданности указывает на восстановление краткосрочного импульса. Пробой сопротивления 2182 пункта откроет потенциал для роста, а снижение ниже 2063 пунктов повысит риск движения к поддержке 2006 пунктов, считает Вершинин.

Как отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов, решение Банка России снизить ключевую ставку оказалось неожиданным, консенсус оказался неправ.

По мнению регулятора, существенный рост потребительских цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении.

Первой реакцией рынка акций на решение ЦБ стал взлет индексов, но потом оптимизм поубавился из-за среднесрочного прогноза Банка России. Базовый сценарий теперь предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году (в прошлом прогнозе было 14-14,5%) и 10,5-12,5% годовых в 2027 году (было 8-10%). Эти изменения обязаны произошедшему росту цен на топливо. Прогноз по инфляции на 2026 год соответственно вырос до 6,0-7,0% с 4,5-5,5%, что сужает пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ в этом году, считает представитель компании "Цифра брокер".

Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов также отмечает, что рынок акций получил неожиданный "подарок" в виде снижения ключевой ставки ЦБ, тогда как консенсус ожиданий практически единодушно предполагал монетарную паузу. Решение регулятора говорит о том, что он рассматривает топливный кризис и удары по инфраструктуре РФ временными факторами.

Тем временем рыночная конъюнктура ухудшилась - цены на нефть развернулись вниз. Геополитические надежды пока не утрачены: в Кремле заявили, что Москва ждет от США новых предложений по урегулированию украинского конфликта. На следующей неделе в фокусе внимания инвесторов останутся геополитика, цены на нефть, валютные курсы, макростатистика и корпоративные новости. Прогноз по индексу МосБиржи на начало следующей недели - движение в рамках 2100-2200 пунктов, считает Смирнов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,42 млрд рублей (из них 16,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,87 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,37 млрд рублей на акции "Т-Технологии").