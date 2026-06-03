Поиск

Оборот разработчиков ПО в России в апреле вырос на 26,2% год к году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в апреле увеличился на 26,2% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года этот показатель снизился на 34,6%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в апреле составил 550,5 млрд рублей.

В январе-апреле рост оборота разработчиков ПО составил 44,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в апреле увеличился на 25,3% по сравнению с апрелем 2025 года, а по сравнению с мартом 2026 года - сократился на 24%.

В денежном выражении их оборот в апреле составил 166,5 млрд рублей.

В январе-апреле показатель увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в апреле увеличился на 29,1% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года рост показателя составил 3,9%. В денежном выражении в апреле оборот достиг 381 млрд рублей.

В январе-апреле оборот этих организаций увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

 ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

Минэкономразвития отметило рост ВВП РФ в апреле на 1,3% в годовом выражении

Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

 Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15%, годовая выросла до 5,39%

Безработица в РФ в апреле составила 2,2%, оставшись на уровне марта

Физлица в мае увеличили инвестиции на фондовом рынке "Мосбиржи" на 195,2 млрд рублей

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в III декаде мая опустилась до 12,97%

 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в III декаде мая опустилась до 12,97%

Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

 Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

ВТБ планирует получить лицензии для работы с криптовалютами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9718 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2464 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов