Оборот разработчиков ПО в России в апреле вырос на 26,2% год к году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в апреле увеличился на 26,2% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года этот показатель снизился на 34,6%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в апреле составил 550,5 млрд рублей.

В январе-апреле рост оборота разработчиков ПО составил 44,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в апреле увеличился на 25,3% по сравнению с апрелем 2025 года, а по сравнению с мартом 2026 года - сократился на 24%.

В денежном выражении их оборот в апреле составил 166,5 млрд рублей.

В январе-апреле показатель увеличился на 27,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в РФ в апреле увеличился на 29,1% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года рост показателя составил 3,9%. В денежном выражении в апреле оборот достиг 381 млрд рублей.

В январе-апреле оборот этих организаций увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.