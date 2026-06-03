Оборот телеком-операторов в России в апреле вырос на 11,3% год к году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций, в апреле 2026 года увеличился на 11,3% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщил Росстат.

По сравнению с мартом 2026 года показатель сократился на 1,2%.

По данным ведомства, в денежном выражении в апреле оборот телеком-операторов вышел на 265,9 млрд рублей.

В январе-апреле оборот телеком-компаний вырос на 12,4% к тому же периоду прошлого года.

Оборот почтовых и курьерских организаций в отчетном месяце увеличился на 17,6% по сравнению с апрелем 2025 года, а по сравнению с мартом 2026 года - на 9,9%.

В абсолютном выражении оборот почтовых и курьерских компаний в апреле 2026 года составил 43,6 млрд рублей.

В январе-апреле текущего года почтовые и курьерские компании нарастили оборот на 6,9% по сравнению январем-апрелем 2025 года.



