Китайская Ping An осталась самым дорогим страховым брендом 10-й год подряд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайская Ping An Insurance сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов в страховании десятый год подряд, сообщается в ежегодном исследовании Brand Finance.

Стоимость бренда Ping An за год выросла на 19% - до $40 млрд.

На втором месте осталась германская Allianz (+31%, до $34,9 млрд), на четвертом - China Life Insurance (+11%, до $20,4 млрд).

Улучшили свои позиции американские бренды: на третью позицию с десятой в прошлом году взлетел Progressive (+79%, до $25,4 млрд), на пятую с шестой Allstate (+22%, до $19,4 млрд), на шестую с седьмой Geico (+25%, до $18,7 млрд).

Итальянская Generali опустилась на седьмую строчку с пятой (+8%, до $18,3 млрд), французская Axa - на восьмую с третьей (-8%, до $18,15 млрд), китайская PICC на десятую с восьмой (+12, до $16,8 млрд). На девятой позиции осталась американская MetLife (+19%, до $17,3 млрд).

Совокупная стоимость 100 крупнейших страховых брендов мира за год повысилась на 14% - до $606 млрд.

В топ-100 рейтинга попали 25 компаний из США, их доля в совокупной стоимости брендов составила 28,6%. На 13 китайских страховщиков пришлось 20,7% общего показателя, на восемь японских - 7,1%, на семь канадских - 5,7%, на шесть британских - 4,2%, на пять германских - 8,9%, на четыре швейцарских - 4,3%.