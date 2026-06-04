Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рубль на "Московской бирже" дешевеет к юаню на открытии торгов на фоне негативной динамики цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 5,65 копейки до 10,9165 рубля. При этом юань оказался 9,03 копейки дороже уровня действующего официального курса.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. Церемония открытия форума состоится 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году является Саудовская Аравия.

По данным Росстата, инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая. Годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Минфин сообщил, что с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Основные мировые валюты в ближайшие торговые сессии могут перейти к консолидации по отношению к рублю у достигнутых уровней на фоне оценки инвесторами объемов покупок валюты по бюджетному правилу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рост объемов покупок частично нормализует баланс на рынке, однако, на взгляд эксперта, их может оказаться недостаточно для формирования полноценного тренда на ослабление рубля. При этом данный фактор в краткосрочной перспективе сдержит спекулятивный спрос на валюты, а также будет способствовать фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям в юане и долларе, отмечает он.

"Все это сдержит дальнейший рост основных мировых валют. Так, юань и доллар в ближайшие сессии могут продолжить движение в диапазонах 10,5-11 рублей за юань и 71-75 рублей/$1 с тяготением к их верхним половинам", - пишет Зварич в обзоре.

Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 10:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,11% до $96,86 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,89%, до $95,16 за баррель.

Минэнерго США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.