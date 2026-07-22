"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

В отчете компании говорится, что углеводороды продолжат доминировать

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" разработала два сценария долгосрочного развития мировой экономики и энергетики, детализированные по видам энергоресурсов, странам и отраслям, говорится в отчете компании в области устойчивого развития по итогам 2025 года.

В обоих сценариях рост населения и экономическое развитие остаются основными факторами долгосрочного спроса на энергию, при этом в 2050 году Азиатско-Тихоокеанский регион останется крупнейшим потребителем первичной энергии, увеличив долю в мировом спросе с 47% в 2023 году до около 50%.

Сценарий "Многополярный мир", подготовленный "Роснефтью", отражает многополярную модель мировой экономики и энергетики, которая формируется под влиянием межстрановой конкуренции и политики обеспечения национальной безопасности и учитывает изменение внешнеторговых потоков и системы международных денежных расчетов. В сценарии сохраняется действие фундаментальных факторов экономического развития и закономерностей изменения энергоэффективности.

Рост мирового энергопотребления определяется увеличением численности населения и повышением уровня жизни в развивающихся странах. Несмотря на фрагментацию мировой экономики и замедление темпов экономического роста, глобальное потребление энергии к 2050 году может увеличиться на 29% по сравнению с 2023 годом. При этом благодаря повышению энергоэффективности темпы роста энергопотребления будут ниже исторических значений.

Ожидается, что спрос на нефть в мире продолжит увеличиваться на всем прогнозном периоде и в 2050 году будет на 16% выше уровня 2023 года. Доля жидких углеводородов в структуре мирового энергопотребления останется наибольшей - 27%. Спрос на газ будет расти на всем прогнозном периоде и в 2050 году станет на 37% больше по отношению к 2023 году. Весь прирост потребления углеводородов в мире будет обеспечен развивающимися и наименее развитыми странами. Глобальные выбросы CO2 достигнут пика только в 2040-х годах, цели Парижского соглашения в сценарии выполнены не будут, отмечает НК.

Развитые страны, прошедшие пик совокупного и удельного душевого энергопотребления, продолжат снижать потребление первичной энергии и замещать ископаемое топливо безуглеродной энергетикой в обоих сценариях. К 2050 году потребление первичных энергетических ресурсов в этой группе стран может снизиться на 11% по сравнению с 2023 годом.

Вариант "Глобальный энергопереход" предусматривает достижение цели Парижского соглашения по климату. "Его параметры определены заданным ограничением на прирост глобальной температуры не более чем на 1,8 градуса Цельсия к 2100 году, что устанавливает нереалистично высокие требования к скорости роста энергоэффективности и декарбонизации мировой экономики", - указывает НК.

Для выполнения заданных климатических целей необходимо ускорить темпы снижения энергоемкости мирового ВВП более чем вдвое по сравнению с прошедшим тридцатилетием и начать снижение потребления ископаемого топлива уже в текущем десятилетии, говорится в прогнозе. Сокращение потребления энергии к 2050 году ожидается на 10% по сравнению с 2023 годом, потребления нефти - на 44%, газа - на 34%, при этом предполагается рост потребления энергии от ВИЭ в 7,7 раза. Однако даже в этом сценарии углеводороды продолжат доминировать в энергобалансе, обеспечивая 35% мирового спроса на энергию в 2050 году, подчеркивает "Роснефть".

Для реализации сценария энергоперехода потребуются кардинальная перестройка мировой экономики и энергетики и дополнительные по сравнению со сценарием "Многополярный мир" $2 трлн ежегодных вложений на переформатирование структуры предложения энергии, что приведет к замедлению темпов роста мирового ВВП на 0,2 п.п. ежегодно, считает НК.

Согласно оценке ООН, для достижения цели в области устойчивого развития "Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии" рост энергоэффективности мировой экономики в период до 2030 года должен составить около 4% в год, что почти в три раза превышает наблюдаемую в XXI веке динамику этого показателя, пишет "Роснефть".

Учитывая, что темпы роста энергоэффективности мировой экономики в 2020-2025 годах, по оценке Международного энергетического агентства (IEA), замедлились до около 1% в год, достижение поставленной цели маловероятно, и поэтому сокращение мирового потребления первичной энергии в 2050 году относительно уровня 2023 года на 10% в сценарии глобального энергоперехода означает соответствующее снижение объемов производства, рост неравенства и бедности в мире.

"Структура мирового потребления первичной энергии будет определяться степенью жесткости ограничений климатической политики. Обострение геополитической обстановки в мире и связанные с этим процессы деглобализации и фрагментации снижают вероятность осуществления сценария глобального энергоперехода", - отмечается в прогнозе.