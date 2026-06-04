Основная сессия на рынке акций началась снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в четверг умеренно снизился по индексам на данных Росстата об ускорении инфляции и на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (августовский фьючерс на нефть Brent в четверг просел ниже $97 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом динамика blue chips оказалась смешанной.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до составил 2595,48 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 1114,8 пункта. Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги АФК "Система" (-3,7%), "ВК" (-1,8%), "Норникеля" (-1,3%), но подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), акции "Полюса" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 июня, составляет 73,3436 рубля (+78,39 копейки).

ПАО АФК "Система" не обсуждает вхождение "Сбера" в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, рассказал "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге. "Нет", - ответил он на соответствующие вопросы.

АФК "Система" планирует заключить сделки по привлечению инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos Hotel Group летом 2026 года, сообщил "Интерфаксу" президент корпорации Тагир Ситдеков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге. Также Ситдеков сообщил, что объединения кикшеринговых проектов "Юрент" и Whoosh не будет, в том числе через обмен долями и вхождения в капитал.

В портфель активов АФК входит ПАО "МТС", которой принадлежит "Юрент". О возможном слиянии кикшеринговых проектов стало известно в конце января из информации Федеральной антимонопольной службы.

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

По данным Росстата, инфляция с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, их снижения на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком стоимости отдыха на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Исходя из недельных данных за май и начало июня этого года следует, что годовая инфляция на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая (на конец апреля составляла 5,58%), если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Рост ВВП в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%), снижения на 1,0% в феврале (оценка уточнена с 1,1%) и сокращения на 1,7% в январе (оценка уточнена с 1,8%). За январь-апрель 2026 года ВВП, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении. С исключением сезонного фактора ВВП в апреле, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,5%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. Банк России ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках со среды наблюдаются сдержанные продажи, обеспеченные опасениями продолжения кризиса на Ближнем Востоке и последующего ускорения инфляции вместе с ужесточением монетарных условий в крупнейших экономиках. Американские инвесторы также фиксировали часть прибыли у рекордных максимумов.

Рынок акций в среду возобновил снижение, не получив обнадеживающих сигналов с первого дня ПМЭФ. Четверг при этом отметится встречей президента Владимира Путина с руководителями мировых информагентств, которая может принести рынкам важные геополитические сигналы. Индекс МосБиржи показывает неуверенность в развитии восходящего тренда и отступил от сопротивления 2625 пунктов, опустившись ниже 2600 пунктов, отметила аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы рынка акций предпочли зафиксировать прибыль по большинству ликвидных бумаг, проигнорировав выросшую накануне нефть и ослабление рубля.

Настроения участников рынка ухудшились после выхода еженедельных данных Росстата по инфляции (годовая инфляция выросла до 5,39%). Такая динамика не позволяет надеяться на скорое и агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, несмотря на продолжающееся замедление деловой активности. Геополитическая ситуация остается также напряженной: фактическая блокада Ормузского пролива продолжает толкать нефтяные цены вверх, и рынок все меньше верит в позитивную развязку в ближайшее время.

ВТБ объявил о планах провести SPO объемом 300-400 млрд руб. до конца лета. Средства пойдут на стратегическое партнерство с группой РВБ (Wildberries и Russ) и укрепление капитала. Покупка финтех-активов может ускорить генерацию прибыли банка, однако остается загадкой, по какой оценке пройдет сделка и сколько времени уйдет на интеграцию активов. Сейчас лучше наблюдать за этими процессами со стороны, считают аналитики.

Минфин будет ежедневно совершать покупки на 9,9 млрд рублей в рамках бюджетного правила в период с 5 июня по 6 июля по сравнению с 5,8 млрд рублей с 8 мая по 4 июня. С учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 млрд рублей в день нетто-операции составят 5,3 млрд рублей в день против 1,2 млрд рублей в день месяцем ранее. Рост объема нетто-покупок валюты частично будет компенсировать высокие экспортные потоки, хотя данный объем операций скорее ограничит укрепление рубля, чем поспособствует его заметному ослаблению. На этом фоне ожидается, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 71-75 рублей/$1, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что индекс МосБиржи продолжит борьбу за отметку 2600 пунктов.

Предыдущий двухдневный рост носил чисто спекулятивный характер, а в среду спекулянты просто зафиксировали прибыль. Техническая картина по индексу остается "медвежьей", рынок продолжает демонстрировать слабость. Явным негативным поводом накануне стали данные Росстата об ускорении инфляции - это увеличивает риски того, что 19 июня ЦБ если и снизит ставку, то даст жесткий прогноз по дальнейшей ДКП. Регулятор прекрасно понимает, что ослабление рубля (и даже только прекращение его укрепления), проблемы с поставкой товаров (прежде всего овощей и фруктов) из Армении приведут к повышению розничных цен в условиях продолжающегося опережения роста расходов бюджета над доходами. Поэтому делать спекулятивные покупки акций "под ставку" сейчас выглядит неоправданно рискованно, считает аналитик.

Минфин ожидаемо увеличит с 5 июня покупки валюты и золота, а с 1 июля ЦБ прекратит продажу юаней, поэтому давление на рубль усилится. Рубль отреагировал на новость попыткой коррекции после двухдневного снижения. Спекулянты частично зафиксировали прибыль, но это не привело к остановке ослабления рубля. Объема покупок Минфина явно не хватит для полного купирования возможного притока валюты из-за высоких цен на нефть. Однако многое будет зависеть от действий экспортеров - нельзя исключить, что они будут диверсифицировать свои инвестиционные портфели увеличением валютных инструментов в них, считает аналитик.

На рынке акций до конца недели динамика будет зависеть от поступающих новостей с ПМЭФ, заключил Зацепин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, несмотря на попытки рынка акций подрасти, устойчивого спроса на отечественные бумаги пока не появилось.

Текущая динамика выглядит как техническая пауза после резкого роста во вторник, а не как полноценная смена настроений. Поддержку российским акциям продолжают оказывать дорогая нефть, ослабление рубля и ожидания новостей с ПМЭФ, при этом внешний фон остается неоднозначным. В результате спрос остается выборочным - участники рынка готовы покупать отдельные истории, но не демонстрируют уверенности в устойчивом движении индекса МосБиржи выше 2600-2630 пунктов.

Что касается возможных заявлений на ПМЭФ, то рынку важны сигналы по дивидендам, госкомпаниям, налоговой нагрузке, валютному регулированию и бюджетному правилу. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и тестирует зону поддержки 2580-2600 пунктов. Если индекс удержится выше этой области, то сохранятся шансы на восстановительный отскок в сторону 2650-2700 пунктов. Однако закрепление ниже 2580 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину, и продавцы могут усилить давление на рынок, считает Шаров.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тысячи. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, австралийский индекс ASX - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,4%, за исключением подросшего на 0,1% фьючерса на Dow).

На нефтяном рынке утром в четверг цены также корректируются вниз после роста накануне в отсутствие ясности относительно возможного продления режима прекращения огня на Ближнем Востоке и перспектив восстановления поставок через Ормузский пролив. Это усилило опасения, что использование резервов нефти продолжится и далее, пока экспорт из стран Персидского залива не будет восстановлен.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $96,94 за баррель (+1,9% в среду), июльские фьючерсы на WTI дешевели на $95,26 за баррель (+2,4% накануне).

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе вновь выступило с предупреждением, что мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня в летний период пикового спроса, если сокращение резервов будет продолжаться нынешними темпами.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.