Гостиницы Сочи снизили цены на июнь почти на 20% на фоне снижения спроса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сочинские отельеры снизили цены на места размещения до конца июня из-за снижения спроса, сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Дмитрий Богданов.

"Переориентация ряда туристов на отдых в Подмосковье и под Санкт-Петербургом действительно привели к снижению спроса на Сочи и Абхазию. Как следствие, часть отельеров, которые изначальны были излишне оптимистичны в своих ожиданиях, сейчас стали снижать цены. По многим объектам снижение на многие даты - до 15-18% или еще больше", - сказал он.

По его словам, ряд объектов размещения в Сочи "снизил цены на своем сайте, но на многих агрегаторах цена осталась прежней, это тоже стоит учесть туристам".

"Наиболее выгодные цены на отдых и на санаторное лечение - до конца июня и уже после 20 сентября", - добавил Богданов.

В Сочи прогнозируется теплая очень. "Осень в этом году обещает быть долгой и теплой, но там уже намечено много деловых мероприятий, поэтому частным лицам мы рекомендуем бронировать поездку на осенние даты уже сейчас", - посоветовал вице-президент ОСИГ.

В Сочи цены на гостевые дома и отели до 2* сейчас составляют 1,5 - 2,5 тысячи рублей в сутки, 3* - от 3,5 тысяч, отели 4* - от 9 до 14 тысяч, 5* - от 25 до 75 тысяч рублей и далее.