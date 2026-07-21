В Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $120 за баррель в IV квартале

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent может подняться выше $120 за баррель к четвертому кварталу текущего года, если проблемы с поставками через Ормузский пролив сохранятся, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Этот сценарий, однако, не является основным для экспертов банка. Базовый прогноз Goldman Sachs для средней цены Brent на четвертый квартал составляет $80 за баррель, но он основан на ожиданиях деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В этом сценарии аналитики также прогнозируют снижение стоимости нефти до $75 за баррель в следующем году. Они предупреждают при этом, что сохранение перебоев в судоходстве через Ормузский пролив и потенциальные проблемы для перевозок через Красное море создают риски для базового сценария.

"Очередная эскалация ближневосточного конфликта и сокращение поставок нефти из Персидского залива до уровня ниже 45% довоенных объемов вновь спровоцировали рост цен", - говорится в обзоре Goldman.

Накануне йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что Иран попросил их быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре страны.

Этот маршрут стал особенно важным для экспорта добываемой в Персидском заливе нефти в условиях блокировки Ормузского пролива. По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли примерно 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

Rystad Energy также предупреждает о риске существенного роста цен в связи с тем, что маршрут экспорта саудовской нефти через Красное море оказался под прямой угрозой.

"Если перемирие не будет заключено, Ормузский пролив останется практически закрытым, и угрозы хуситов для судоходства в Красном море усилятся, риск существенного нового подъема цен будет очень высоким", - заявил глава направления геополитического анализа Rystad Хорхе Леон.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник торгуются около $88 за баррель, контракты на WTI - в районе $81,5 за баррель.