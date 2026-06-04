Мордашов призвал ЕАЭС смелее использовать спецпошлины для защиты рынка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно более смело и превентивно использовать для защиты своего рынка от несправедливой конкуренции такие механизмы, как спецпошлины, считает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.

"Мы видим серьезный спад нашей конкурентоспособности и существенный интерес наших компаний, компаний из Евразийского экономического союза, к защите нашего рынка от несправедливой конкуренции. (...) Мы видим кратный рост обращений в Евразийскую экономическую комиссию за введением спецзащитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Речь идет не только о металлургах, химиках, но и о производителях продуктов питания, материалов, подшипников и так далее", - сказал бизнесмен, выступая на сессии "Торговля в турбулентные времена" в рамках ПМЭФ-2026.

"В национальном праве Российской Федерации и в соглашении ЕЭК заложены механизмы, о которых мы редко говорим и редко используем. Во-первых, законодательство Евразийской экономической комиссии позволяет вводить предварительные специальные пошлины на срок до 200 дней в критических обстоятельствах, когда промедление с введением мер может нанести непоправимый ущерб предприятиям. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, не нужно ждать остановки предприятия, смелее применять такие активные, агрессивные процедуры", - заявил он.

"Второе, мне кажется, что вполне реализуемым механизмом могло бы быть введение механизма наблюдения. Право ЕАЭС позволяет применять такой механизм, и было бы здорово, если бы комиссия, которая активно мониторит торговлю между Евразийском союзом и остальным миром, вводила эту процедуру наблюдения ex officio, то есть без обращения. Что даст, как нам кажется, правильный сигнал импортерам, потому что сегодня мы видим резкий всплеск импорта перед началом введения защитных мер", - добавил Мордашов.

При этом он отметил, что в последнее время скорость рассмотрения антидемпинговых заявлений в ЕАЭС существенно выросла.