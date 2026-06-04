Петербургская биржа даст Минэнерго доступ к данным о продаже топлива, газа, внебиржевых договорах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Петербургская биржа подписала соглашение с Минэнерго РФ о сотрудничестве для взаимодействия сторон, направленного на повышение прозрачности рынков газа, нефти, угля и нефтепродуктов, а также развитие национальной системы ценовых индикаторов для товаров ТЭК, сообщила биржа.

"Стороны выразили готовность к совместной работе по развитию как российских, так и экспортных рынков энергоносителей, повышению их открытости. Помимо прочего документ расширяет сотрудничество между биржей и ведомством в информационной плоскости: Минэнерго России получит расширенный доступ к данным биржи о реализации на торгах товаров группы ТЭК (в том числе нефтепродуктов, газа и других), а также сведения о внебиржевых договорах по отраслевой продукции, которую биржа получает в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.