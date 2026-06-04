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Проект "Уралхима" и партнеров из Индии по выпуску карбамида в Самарской области оценен в 125 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в проект "Уралхима" и его индийских партнеров по производству карбамида общей мощностью 1,8 млн тонн в год в Ставропольском районе Самарской области составит 124,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО "БХК "Уралхим" Дмитрий Коняев в рамках ПМЭФ-2026 в четверг.

"Сегодня мы даем старт проекту, который будет реализован в рамках стратегического сотрудничества с Республикой Индия. На территории Ставропольского района Самарской области предусмотрено строительство двух установок по производству гранулированного карбамида. Производительность каждой составит 2 тыс. 550 тонн в сутки, а совокупный годовой объем выпуска достигнет около 1,8 млн тонн. Общий объем инвестиций в проект составит 124,7 млрд рублей", - сказал Федорищев.

Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона, а также организационное, информационное и правовое взаимодействие сторон.

"Реализация проекта по производству карбамида - это масштабные инвестиции в экономику региона и создание новых рабочих мест. Мы чувствуем поддержку правительства области, и это служит хорошей мотивацией для дальнейшего развития. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать увеличению налоговых отчислений в бюджет региона и укреплению позиций компании в химической отрасли страны", - отметил Коняев.

Как сообщалось, меморандум о взаимопонимании, предполагающий создание совместного предприятия (СП) для строительства завода, "Уралхим" и индийские Rashtriya Chemicals and Fertilizers, National Fertilizers и Indian Potash подписали в декабре 2025 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

"Основой для СП являются поставки аммиака АО "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим" - ИФ) и финансирование проекта индийскими компаниями до начала коммерческой эксплуатации", - сообщалось в пресс-релизе "Уралхима".

Группа "Уралхим" - один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов - ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "Тольяттиазот".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют 3,6 млн тонн аммиака в год на семи крупнотоннажных агрегатах и 1,76 млн тонн карбамида в год на трех агрегатах.

Уралхим Самарская область
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