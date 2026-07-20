Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник снизился из-за отсечек годовых дивидендов в акциях Сбербанка, ВТБ, "ДОМ.РФ" и "Ростелекома", а также сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ; сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (сентябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $90 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 1944,24 пункта (-0,7%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Транснефти" (-13,5%), "ДОМ.РФ" (-7,8%), Сбербанка (-9,2% и -8,5% "префы"), ВТБ (-8,9%), МКПАО "Озон" (-7%), "Ростелекома" (-3,1%). Однако растут бумаги "ВК" (+7%), "НЛМК" (+5,2%), "АЛРОСА" (+4,6%), "ММК" (+4,4%), ПАО "Группа Позитив" (+4%), "Русагро" (+3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,3987 руб. (+8,06 копейки).

Основное снижение рынка из-за отсечек дивидендов в "тяжеловесных" акциях наблюдалось на субботних торгах, когда индекс IMOEX2 падал до 1903 пунктов (минимум с 10 октября 2022 года), после чего началось восстановление и многие акции вышли в "плюс".

Подорожали утром в понедельник также акции "Московской биржи" (+3,9%), "Интер РАО" (+3,9%), "Северстали" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Роснефти" (+3,1%), "Русала" (+3%), АФК "Система" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +2,9% "префы"), "ФосАгро" (+2,4%), "Татнефти" (+2,2%), "МТС" (+2,1%), "Полюса" (+1,9%), "ИКС 5" (+1,9%), "Газпрома" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Норникеля" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,4%).

В США в прошлую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы активно продавали акции технологических компаний и оценивали статистику.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. В мае показатель также вырос на 0,1%, данные пересмотрены не были.

Число новостроек в США в июне выросло на 19% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с мая 2023 года, и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно уточненным данным, в мае количество новостроек составляло 1,199 млн, а не 1,177 млн, как сообщилось прежде. Эксперты ожидали рост с объявленного ранее майского уровня до 1,31 млн.

Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 54,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора стало максимальным с февраля. В мае из-за войны на Ближнем Востоке индекс падал до исторического минимума в 44,8 пункта. Рынок ждал роста показателя в июле до 51 пункта.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 4,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День моря).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут из-за очередной эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:02 МСК составила $90,35 за баррель (+2,6%), августовская цена фьючерса на WTI - $84,43 за баррель (+2,3%).

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