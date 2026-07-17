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Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах незамедлительно рассмотреть правительственные поправки к Налоговому кодексу, нацеленные на стабилизацию цен на топливном рынке, сообщает сайт Думы.

"Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании Госдумы - во вторник (21 июля - ИФ)", - сказал он.

Соответствующие изменения предлагаются ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

"Все необходимые меры, которые направлены на решение проблем, связанных с обеспечением наших граждан и предприятий горюче-смазочными материалами, Государственная Дума поддержит безотлагательно", - подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин Госдума Налоговый кодекс
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