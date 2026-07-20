Экспорт легковушек из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза, до рекордных $6,2 млрд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в I полугодии 2026 года выросли в 2,3 раза, до рекордных для этого периода $6,24 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

Показатель превысил значения пикового 2024 г., в первой половине которого в РФ из КНР было ввезено легковых машин на $6,22 млрд.

В июне поставки легковых автомобилей были на уровне $1,24 млрд (-6,3% м/м) что стало вторым по объему месячным результатом этого года после майского.

Поставки грузовиков из КНР с начала года выросли на 58,8%, до $456,2 млн, что, в отличие от ситуации с легковыми автомобилями, было далеко от пиковых значений прошлых лет. Так, в первой половине 2023 г. китайских грузовиков в РФ было поставлено почти на $1,7 млрд, в январе-июне 2024 г. - почти на $1,3 млрд. В июне объем ввоза грузовиков их Китая в РФ оказался самым высоким с начала года, составив $110,7 млн (+6,2%).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в I полугодии 2026 г., как и поставки легковых автомобилей, продемонстрировал самое высокое значение за историю наблюдений - почти $1,2 млрд (+14%). За июнь их было ввезено на $243,5 млн (+5,7% м/м), что стало самым высоким значением с января 2025 г.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2026 г. с динамикой к АППГ, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 654,9 (+26,9%) 45,7 (+85,4%) 177,7 (-34,2%) Январь-февраль 1510,7 (+101,5%) 106,4 (+160,9%) 353,5 (-13,5%) Январь-март 2619,8 (+93,4%) 174,2 (+76,9%) 510 (-12,9%) Январь-апрель 3674,5 (+97,3%) 241,2 (+64,6%) 720,5 (-4,4%) Январь-май 5000,9 (+123,9%) 345,4 (+61,1%) 950,9 (+5,1%) Январь-июнь 6243,7 (+134,6%) 456,2 (+58,8%) 1194,5 (+14%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

По данным "Автостата", за июнь из Китая в РФ было ввезено около 28,2 тыс. новых легковых автомобилей (71,1% от общего объема ввоза в страну за месяц) против 25 тыс. шт. в мае. Поставки китайских легковых машин с пробегом в июне, по подсчетам экспертов агентства, составили почти 12,3 тыс. шт. (26,5% от общего объема всего месячного импорта "пробега") против 9,3 тыс. шт. соответственно.

Как отмечал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин на онлайн-эфире агентства об итогах российского авторынка в первом полугодии, наиболее популярными ввозимыми из Китая в РФ автомобилями на данный момент являются модели Geely и Mazda CX-5.

"Китай у нас остается наиболее емким направлением в общей структуре ввоза автомобилей. При этом его доля в общем объеме импорта легковых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть припала - с 74% до 71%. Тем не менее, Mazda CX-5, которая наиболее емкая с точки зрения объема, в основном завозилась через Китай - порядка 2,5-2,7 тыс. этих автомобилей было ввезено через Китай в июне. Кроме того, напрямую из Китая поставляется продукция Geely - в частности, это модели Geely Cityray и Geely Monjaro, которые занимают второе и третье место по объему в структуре импорта автомобилей из Китая", - отмечал эксперт.