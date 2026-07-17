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ФАС предложила ж/д-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости

ФАС предложила ж/д-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. Текст документа размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Установить, что размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ (билет) рассчитывается ОАО "РЖД", АО "ФПК", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", АО "АК "Железные дороги Якутии", АО "Пассажирская компания "Сахалин" самостоятельно и не может превышать 10% от стоимости проездного документа", - говорится в проекте приказа.

Как отметили в пресс-службе ФАС, это предложение было инициировано и поддержано членами совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД".

В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в ФАС, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера.

Результатом установления минимального тарифа на возврат, по данным ведомства, стало увеличение числа возвращаемых билетов к настоящему моменту более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. По информации перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 млн, порядка 9 млн мест остались непроданными.

"По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса", - заявили в ФАС.

ФАС РЖД
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